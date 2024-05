Corte de juros em junho é provável se dados gerarem confiança, diz Isabel Schnabel, do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel disse que a decisão sobre um eventual corte de juros só será definida quando as autoridades do banco voltarem a se reunir, no dia 6 de junho.

"Ainda há muitos dados que não recebemos ainda", disse Schnabel, em entrevista concedida à revista alemã Plusminus no último dia 16 e reproduzida nesta sexta-feira, 24, no site do BCE. "Se a perspectiva da inflação e novos dados nos derem confiança de que a inflação irá convergir de forma sustentável para nossa meta de 2%, um corte de juros em junho será provável", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Schnabel alertou, porém, que o BCE precisa ser cauteloso para não reduzir seus juros em ritmo muito rápido, visto que alguns elementos da inflação, principalmente o componente de serviços, têm mostrado persistência.