Bolsas da Europa seguem tendência global e caem em meio a preocupação com juros dos EUA

São Paulo, 24/05/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, acompanhando uma tendência global em meio a preocupações com a trajetória dos juros nos EUA.

Ontem, dados fortes de atividade econômica dos EUA abafaram expectativas de cortes dos juros americanos este ano e derrubaram as bolsas de Nova York, em especial o índice Dow Jones. Influenciados por Wall Street, os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada hoje.

Embora o Banco Central Europeu (BCE) siga inclinado a anunciar um corte inicial de juros em junho, há incertezas em relação ao caminho que o Banco da Inglaterra (BoE) trilhará, após recentes dados da inflação britânica surpreenderem para cima.

No âmbito macroeconômico, o Destatis confirmou mais cedo que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,2% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores, enquanto o ONS relatou uma queda bem maior do que se previa nas vendas do varejo do Reino Unido em abril, de 2,3%.