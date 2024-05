ANP autoriza pré-operação do Terminal de GNL da Compass em Santos com ressalvas

A diretoria colegiada da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou por unanimidade, em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira, 24, a pré-operação do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito de São Paulo (TRSP), com ressalvas.

O TRSP é da Compass e foi construído no Porto de Santos, São Paulo, com uma capacidade de regaseificação nominal licenciada de 14 milhões de m³/dia, armazenamento de 150.000 m³ e um investimento aproximado de R$ 670 milhões.

Segundo a ANP, o projeto está "umbilicalmente ligado ao gasoduto Subida da Serra", cuja polêmica decisão sobre a natureza da operação - se de transporte ou transmissão - ainda tramita na agência. Por este motivo, o GNL produzido no TRSP não poderá utilizar o gasoduto Subida da Serra até que a decisão sobre a vocação do gasoduto seja tomada.