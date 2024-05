Produção industrial avança em abril e índice de evolução atinge 51,2 pontos, mostra CNI

"O resultado atípico deve-se sobretudo ao crescimento da produção das grandes empresas e à estabilidade das médias. O índice de evolução da produção para grandes empresas ficou em 53,5 pontos. O índice relativo às médias empresas ficou praticamente sobre a linha divisória, em 50,1 pontos, enquanto o índice para as pequenas empresas mostrou queda na produção, ao ficar em 47,6 pontos", destaca a CNI.

O avanço, explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, está ligado à estabilidade do ajuste dos estoques conforme o planejado pelos industriais, que já acontece há cinco meses. "Agora que as indústrias conseguiram se desfazer do excesso de estoques do ano anterior, podem voltar a produzir de olho na demanda do mercado", afirma.

Os indicadores de evolução do nível de estoque e de estoque efetivo em relação ao planejado atingiram 50 pontos, o que indica, segundo a CNI, estabilidade e adequação aos planos dos empresários industriais. "Esse é o quinto período consecutivo em que não há excesso de estoques."