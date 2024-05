Na contramão do exterior, dólar fecha em ligeira queda em dia de ajustes

O real, que costuma apanhar mais em movimentos de fortalecimento global do dólar, nesta quinta se safou da maré negativa. Ajustes de posições e movimentos de realização de lucros deram suporte à moeda brasileira, que tem, contudo, desempenho inferior a de seus pares tanto no mês quanto no ano.

No exterior, a moeda norte-americana ganhou força em relação ao euro e à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities, em meio ao avanço das taxas dos Treasuries. Leituras preliminares de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) acima do esperado em maio nos EUA esfriaram parte das apostas em corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro.

Após trocas de sinal ao longo do dia, o dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira, 23, em queda de 0,05%, cotado a R$ 5,1540. Mais uma vez, as oscilações foram bem contidas, com variação de pouco menos de quatro centavos entre a mínima (R$ 5,1263), pela manhã, e a máxima (R$ 5,1603), à tarde. Na semana, o dólar acumula valorização de 1,02%.

Houve também um movimento de correção da alta de 0,77% ontem com diminuição dos ruídos sobre eventual mudança da meta de inflação. Na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, causou desconforto ao dizer em audiência no Congresso que a atual meta é "exigentíssima".

Fonte graúda da equipe econômica ouvida nesta quinta pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmou que se o governo "quisesse alterar a meta de inflação, teria feito no ano passado". Em junho, o Conselho Monetário Nacional precisará confirmar a meta de 2025 e 2026, além de fixar a de 2027, caso o decreto com a alteração do regime não seja publicado.

Em evento pela manhã, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, reforçou o compromisso com a busca pela meta de inflação. Ele ressaltou que, apesar das divergências no último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), os diretores concordaram que a política "deveria ser mais contracionista".

O economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, ressalta que o real tem um desempenho recente bem inferior a de seus pares, que apresentaram uma recuperação últimas semanas das perdas apresentadas em abril. A taxa de câmbio, diz Lima, já sofre o efeito de "questões idiossincráticas" do país.

"Não dá para culpar muito o ciclo de commodities ou dizer que o comportamento do dólar aqui é apenas reflexo de um fenômeno global. Há um aumento da percepção de risco local que mudou o nível da taxa de câmbio", afirma Lima, citando a troca no comando da Petrobras, o dissenso na última reunião do Copom e aumento da preocupação com a questão fiscal.

Apesar dos problemas locais, o economista ainda prevê taxa de câmbio mais perto de R$ 5,00 no fim do ano, com eventual corte de juros pelo Fed no segundo semestre abrindo espaço para um desempenho melhor das divisas emergentes. "O risco idiossincrático está cada vez mais claro, mas os fundamentos ainda seguram a taxa de câmbio. Não vejo uma disparada do dólar, a não ser que haja alguma mudança abrupta do cenário", afirma Lima.