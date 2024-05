Musk diz que Tesla pode competir com a China sem tarifas

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou nesta quinta-feira, 23, em uma conferência de tecnologia em Paris que sua empresa não precisa de incentivos governamentais para se manter competitiva com a China. Musk, que participou remotamente do evento Viva Technology, disse que ficou surpreso quando o governo do presidente norte-americano Joe Biden anunciou novas tarifas sobre veículos elétricos chineses, bem como baterias de veículos elétricos e outras peças, no início deste mês.

"Nem a Tesla nem eu pedimos essas tarifas", disse Musk durante uma sessão de perguntas e respostas com o público que foi interrompida por vários minutos quando ele perdeu sua conexão remota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Tesla compete no mercado da China, sem tarifas e sem suporte diferencial. No entanto, no ano seguinte, numa teleconferência sobre os lucros da Tesla, Musk pareceu procurar ajuda do governo para combater os veículos elétricos chineses.