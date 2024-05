Lula deve sancionar na semana que vem a lei da depreciação acelerada, repete Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, reiterou nesta quinta-feira, 23, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve sancionar na semana que vem a lei da depreciação acelerada no bojo do programa Nova Indústria Brasil, que tem como um de seus pilares a inovação. Serão R$ 3,4 bilhões com redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e do CSLL, afirmou.

O objetivo é modernizar o parque industrial do País. "A lei da depreciação acelerada vai estimular a renovação de máquinas e equipamentos", afirmou o vice-presidente, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. "Na semana que vem estará promulgada para a modernização do parque fabril."

Alckmin citou também o Mover, programa do governo federal para impulsionar a modernização e a sustentabilidade na área de mobilidade e logística. "Esperamos estar aprovando na Câmara no começo da semana que vem", afirmou, lembrando que o Estado do Rio de Janeiro tem uma importante indústria automobilística.