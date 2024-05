IGC reduz ligeiramente projeção de safra global de grãos em 2023/24, para 2,297 bilhões de t

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) reduziu sua previsão para a produção global de grãos em 2023/24, de 2,301 bilhões de toneladas no mês passado para 2,297 bilhões de toneladas agora em maio, com a perspectiva de menor oferta de sorgo e cevada. Contudo, segundo levantamento do IGC publicado nesta quinta-feira, 23, o volume projetado fica acima do estimado para 2022/23, de 2,266 bilhões de toneladas. Para 2024/25, a projeção da safra mundial foi reduzida em 10 milhões de t, para 2,312 bilhões de toneladas, considerando cortes para o milho na Argentina e na África Subsaariana, e safras menores de trigo na Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

O IGC elevou ligeiramente a estimativa de consumo mundial de grãos, para 2,311 bilhões de t em 2023/24, e reduziu de estoques para 588 milhões de t. Enquanto isso, as projeções de 2022/23 para consumo foram mantidas em 2,274 bilhões de t e as estimativas de estoque subiram para 602 milhões de t. Em 2024/25, a expectativa para o consumo foi reduzida para 2,320 bilhões de t, com estoques menores, a 580 milhões de t.

A projeção de produção da soja em 2023/24 subiu 1 milhão de toneladas, para 391 milhões de toneladas, enquanto a estimativa de consumo global foi levemente reduzida para 381 milhões de t, segundo o IGC. Já os estoques subiram 1 milhão, para 68 milhões de toneladas. Para o ciclo 2022/23, a produção estimada se manteve em 375 milhões de toneladas, com consumo e estoques estimados em 369 milhões de t e 58 milhões de t, respectivamente.