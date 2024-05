Ibovespa emenda quinta perda, em baixa de 0,73%, aos 124,7 mil pontos

O Ibovespa retrocedeu no fechamento desta quinta-feira, 23, à casa dos 124 mil pontos, operando agora em torno dos menores níveis do ano, em dia no qual os resultados da Nvidia colocaram o índice Nasdaq, em Nova York, em nova máxima histórica durante a sessão. Mas o índice de tecnologia acabou por se alinhar, do meio para o fim da tarde, ao Dow Jones e S&P 500, todos em baixa no fechamento, em renovação de mínimas na etapa final que levaram o Ibovespa também aos pisos do dia.

Se por um lado, desde Nova York, houve celebração dos números triunfais da Nvidia, por outro a sessão foi pautada ainda pela progressão dos rendimentos dos Treasuries, em linha com forte leitura preliminar sobre o índice de atividade (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em maio, divulgada nesta manhã - e que reforça o cenário de juros altos por mais tempo na maior economia do globo.

"Cenário externo permanece desafiador, o que se reflete na curva de juros dos Estados Unidos. Os juros devem permanecer altos por tempo superior ao que se pensava, mantendo a renda fixa como opção atraente para o investidor", resume Charo Alves, especialista da Valor Investimentos, mencionando também o ajuste de expectativas com relação à Selic, que havia iniciado o ano com projeções de cortes mais acelerados - estimativas que foram reconsideradas em direção ao meio do ano. "Agora, a expectativa é de que possa terminar 2024 entre 10% e 10,5%", bem perto ou mesmo no nível em que a taxa básica do Brasil já se encontra, acrescenta Alves.