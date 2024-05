Governo usa banda do arcabouço para absorver despesas ordinárias, diz Consultoria do Senado

A Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle (Conorf) do Senado Federal avalia que o governo federal tem utilizado o limite inferior do intervalo de tolerância da meta primária - de até 0,25 ponto porcentual do PIB para baixo, déficit de R$ 28,8 bilhões - para absorver variações ordinárias das despesas. A análise foi feita por técnicos após a divulgação do relatório de receitas e despesas do segundo bimestre, que indicou uma elevação no déficit primário total de 2024 de R$ 9,3 bilhões para R$ 14,5 bilhões.

Na avaliação da Consultoria, a lógica dos intervalos de tolerância deveria ser de permitir flexibilidade para a política fiscal em meio à incerteza natural das variáveis econômicas, como no caso das tragédias que atingiram o Rio Grande do Sul. "Na forma como tem sido conduzido, o intervalo tem absorvido principalmente variações ordinárias das despesas", dizem em nota.

No documento, os técnicos apontam ainda que os dois relatórios divulgados neste ano consolidam a percepção de que o compromisso do governo é com o cumprimento do limite inferior do intervalo de tolerância, e não com o centro da meta (de déficit zero).