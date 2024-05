Em ata, Fed indica que pode haver novo aumento dos juros

Ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mostra que dirigentes da autoridade monetária mencionaram a disposição de aumentar ainda mais a taxa básica de juros - que hoje está em 5,25% e 5,50%, a maior em 23 anos -, caso haja risco de uma nova alta da inflação. Com isso, o mercado passou a considerar mais provável haver apenas um corte de juros neste ano, embora as apostas estejam dividas - a probabilidade de não haver redução em 2024 subiu de 10,3% para 12,1%, de acordo com a plataforma de monitoramento do CME Group, que captou a mudança no humor do mercado após a divulgação da ata da autoridade monetária. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a ferramenta, 36,6% dos especialistas dizem acreditar na probabilidade de o Fed reduzir a taxa básica em 0,25 ponto porcentual em 2024, ligeiramente à frente da possibilidade de corte de 0,50 ponto porcentual, que aparece com 36,4%. Antes da divulgação da ata, nesta quarta, 22, a hipótese de um relaxamento agressivo emergia com vantagem. O mercado ainda vê com mais força um primeiro relaxamento monetário em setembro, mas o cenário também perdeu fôlego.

No Brasil, o mercado reagiu mal à ata do Fed. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, recuou 1,38%, aos 125.650 pontos, ontem. O dólar avançou 0,77% e fechou cotado a R$ 5,15. Restrição Segundo a ata, os dirigentes do Fed concordaram que não seria apropriado reduzir as taxas básicas até que a autoridade monetária tenha maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à meta 2% ao ano.

Dirigentes do Fed disseram ainda, durante a reunião que ocorreu entre os dias 30 de abril e 1.º deste mês, que não tinham certeza do quão restritivas são as políticas tarifárias atualmente impostas pelo órgão. "(As altas taxas de juros) podem estar tendo efeitos menores (sobre a inflação) do que no passado", diz a ata. Conforme especialistas, as preocupações levantadas durante a reunião podem sugerir que o Fed considera aumentar em vez de cortar a taxa de referência nos próximos meses. De acordo com a ata, alguns dirigentes "mencionaram a vontade" de aumentá-las caso a inflação acelere. Logo após a reunião do começo do mês, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que era "improvável" que a autoridade monetária voltasse a elevar a taxa de juros - uma observação que impulsionou o mercado financeiro na ocasião. Na ata, o Fed reconheceu que o ritmo de queda da inflação ficou estagnado nos três primeiros meses do ano. Após um pico de 7,1% em 2022, a inflação medida pelo indicador de preços preferido pelo Fed para decidir sobre a taxa de juros abrandou de forma constante durante a maior parte de 2023. Inflação Excluindo os custos voláteis dos alimentos e da energia, os preços subiram a uma taxa anual de 4,4% nos primeiros três meses deste ano, de acordo com a medida do Fed, superior ao ritmo de 1,6% registrado em dezembro.