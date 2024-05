Ceron: Devemos realizar nova emissão verde no exterior este ano

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, apontou nesta quinta-feira, 23, a intenção do governo de realizar uma nova emissão ainda neste ano dos títulos soberanos sustentáveis. Em novembro do ano passado, o Tesouro captou US$ 2 bilhões no mercado externo com a estreia desses papeis, cuja captação alimentou o Fundo Clima, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Estamos preparando nova emissão do papel neste ano que, novamente, vai prover recurso para o Fundo Clima", disse Ceron em painel no Fórum da Abdib.

O secretário do Tesouro deu a indicação ao falar sobre os instrumentos de financiamento para projetos de longo prazo. Na participação, Ceron disse ainda que a estabilização do ambiente macroeconômico é fundamental para essas operações, e destacou a importância de fórmulas "modernas" para o momento em que o País tenta recuperar suas contas.