Bolsas de NY fecham em queda, após PMI gerar dúvida sobre corte de juro e se contrapor à Nvidia

As bolsas de Nova York recuaram nesta quinta-feira, 23, após a surpresa com a leitura de maio do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) gerar incertezas sobre o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. O cenário mitigou os efeitos da repercussão do balanço da Nvidia, cujos ganhos chegaram a bater 10% nas máximas do dia. No fechamento, o índice Dow Jones recuou 1,53%, aos 39.065,26 pontos; o S&P 500 caiu 0,74%, aos 5.267,84 pontos; e o Nasdaq teve queda de 0,39%, aos 16.736,03 pontos. Nem mesmo o salto de 9,32% nas ações da Nvidia foram suficientes para sustentar os índices no azul, embora tenha elevado o Nasdaq a nova máxima intradiária.

A gigante dos semicondutores contribuiu para que o Nasdaq recuasse menos que os pares, após mais um balanço estonteante no primeiro trimestre, que renovou recorde de receita e elevou guidance para o trimestre atual. Na contramão, as concorrentes diretas da companhia, AMD e Intel, recuaram 3,08% e 4,26%, conforme a gestora Navellier destaca que "a hegemonia da Nvidia é tão grande que nem é ameaçada pelos principais competidores". Mesmo assim, o setor de tecnologia foi o único dentre os 11 do S&P 500 a fechar no azul, enquanto setores mais sensíveis a juros - como o imobiliário e o financeiro - lideraram as perdas.