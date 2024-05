Boeing espera fluxo de caixa negativo o ano inteiro em meio a problemas na produção

A Boeing ainda está sofrendo com fluxo negativo de caixa. Um mês após anunciar que queimou quase US$ 4 bilhões no primeiro trimestre do ano, o diretor financeiro (CFO) da empresa, Brian West, alertou os investidores nesta quinta-feira, 23, que a empresa está caminhando para um desempenho semelhante ou pior no trimestre atual. Ele também disse que a Boeing provavelmente não gerará caixa durante o ano inteiro, enquanto lida com problemas de produção e na cadeia de suprimentos.

É uma imagem mais sombria do que há um mês, quando a empresa disse que esperava reduzir sua queima de caixa neste trimestre e encerrar 2024 com fluxo de caixa positivo. "Frustramos e decepcionamos nossos clientes por causa de alguns dos problemas de produção e da cadeia de suprimentos com os quais estamos enfrentando", disse West, falando em uma conferência. Ele afirmou que a empresa deve começar a gerar caixa no segundo semestre do ano.

Após os comentários, a ação da Boeing acelerou queda na Bolsa de Nova York e, por volta das 12h43 (de Brasília), recuava 5,28%.