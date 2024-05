Às vésperas de assumir Petrobras, Magda já se reúne na empresa para avaliar cenário

Às vésperas de ser empossada na presidência da maior empresa do Brasil, Magda Chambriard tem ido regularmente à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, onde conversa com a presidente interina, Clarice Coppetti, e outros empregados. A meta, que Magda já deixou clara para os que a encontraram, é acelerar o Plano Estratégico 2024-2028 e entregar o que Brasília está esperando.

Um dos nomes que deve ficar é do diretor de Sustentabilidade e Transição Energética, Maurício Tolmasquim. A dúvida é quem será o substituto de Sergio Caetano Leite, ex-diretor Financeiro e de Relações com os Investidores que tinha um bom acesso com o mercado.

Mudanças na diretoria são inevitáveis, apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), mas os nomes terão que passar pelo crivo dos conselheiros. Pelas mãos da nova presidente, apenas gerentes executivos podem ser trocados sem a aprovação do órgão máximo da companhia.

"Teremos uma semana de boas notícias. Ela vai trabalhar para dentro, ao contrário do Jean Paul, que trabalhava para fora", disse uma fonte referindo-se à série de viagens dentro e fora do País do ex-presidente da estatal e a grande exposição nas redes sociais

Refino

Segundo o Broadcast apurou, a decisão tomada na quarta-feira, 22, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de recuar da decisão de obrigar a Petrobras a vender refinarias, vai facilitar as negociações de Magda para a volta da estatal à refinaria baiana, uma das maiores cobranças dos petroleiros e do Planalto.

Outra marca que a executiva deverá deixar logo no início da gestão, na avaliação da fonte, será a aceleração da implantação do Plano Estratégico 2024-2028, que teve pouca realização no primeiro trimestre. O plano inteiro prevê investimentos de US$ 102 bilhões, mas nos primeiros três meses de 2024 foram aplicados US$ 3 bilhões.

A previsão é de que Magda seja aprovada como a nova presidente da Petrobras na reunião do Conselho de Administração na sexta-feira, 24.

Na quarta, o Comitê de Pessoas, que funciona como Comitê de Elegibilidade (Celeg), concluiu a análise da indicação de Magda para os cargos de conselheira de administração e de presidente da Petrobras, e considerou a executiva apta para ambos os cargos.