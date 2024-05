Abertas as inscrições para o InovAtiva Conecta: Cidades Inteligentes

Estão abertas as inscrições para mais uma edição InovAtiva Conecta: Cidades Inteligentes. O evento gratuito, organizado pela Associação Cearense de Inovação (ACI) e o Hub InovAtiva, ocorrerá nesta quinta-feira, dia 24, no Senac Aldeota, em Fortaleza.

O objetivo é capacitar e conectar atores do ecossistema de inovação que querem aprender mais sobre boas práticas de empreendedorismo. O encontro abordará painéis sobre Cidades Inteligentes e Inovação com cases do setor público, corporações, universidades e startups.

Na ocasião, será realizada ainda a cerimônia de posse da nova diretoria da ACI, reunindo representantes dos principais hubs de inovação, aceleradoras, empresas e entidades de fomento do Ceará. Dentre as autoridades presentes estarão o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, e o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista.