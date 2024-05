Sem crédito de R$ 15,7 bi, bloqueio no Orçamento passaria de de R$ 2,9 bi para R$ 13,3 bi

Sem a abertura de crédito de R$ 15,7 bilhões este mês, autorizada pelo "jabuti" (matéria estranha ao texto principal) no projeto de lei que cria um seguro nos moldes do antigo DPVAT, o bloqueio no Orçamento passaria de R$ 2,9 bilhões para R$ 13,3 bilhões. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 2º bimestre.

O projeto do DPVAT foi sancionado na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo texto do arcabouço fiscal, essa autorização de recursos extras só seria feita depois de maio. O governo, no entanto, decidiu antecipar para aproveitar o bom desempenho das receitas neste começo de ano, porque a arrecadação no segundo semestre é mais incerta.

Pelas regras do arcabouço, essa abertura de crédito pode ocorrer desde que observado o crescimento real da receita líquida ajustada, a meta de resultado primário e o limite de crescimento real (acima da inflação) da despesa de 2,5%.