Sabino diz que Haddad foi 'gigante' na construção de acordo sobre Perse com Congresso

O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi "gigante" na construção do acordo entre o governo federal com o Congresso Nacional em torno do projeto de lei que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Na avaliação de Sabino, Haddad buscou "ao limite" fazer equilíbrio entre austeridade fiscal e a manutenção do benefício.

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 22, em evento no Palácio do Planalto de sanção do projeto de lei que reformula o Perse, estabelecido durante a pandemia da covid-19 e que foi mantido pelo Congresso nos anos seguintes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a nova lei na cerimônia, mas não discursou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O ministro Fernando Haddad, presidente Lula, foi um gigante e, cumprindo as orientações de Vossa Excelência, buscou ao limite fazer um equilíbrio entre austeridade fiscal e benefício que Vossa Excelência sanciona hoje", disse o chefe do Turismo.