Previsão de Selic acumulada sobe de 9,63% para 10,31% em relatório da Fazenda e do Planejamento

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento atualizaram nesta quarta-feira, 22, mais indicadores da grade de parâmetros macroeconômicos utilizados nos cálculos da execução orçamentária de 2024. Os dados estão no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 2º bimestre, divulgado no período da tarde desta quarta.

A equipe econômica ampliou a projeção para a Selic acumulada em 2024 de 9,63% para 10,31%. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa básica de juros em 0,25 pp, para 10,50% ao ano.

Já a projeção para o câmbio médio deste ano passou de R$ 4,94 para R$ 5,04.