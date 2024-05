Petróleo recua pelo terceiro dia, com preocupações por demanda e piora após ata do Fed

O petróleo recuou pelo terceiro dia consecutivo e acelerou queda no fim do pregão, após a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirmar que muitos dirigentes seguem dispostos a elevar juros, caso se faça necessário.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho fechou em queda de 1,39% (US$ 1,09), a US$ 77,57 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para julho caiu 1,18% (US$ 0,98), a US$ 81,90 por barril.

Pela manhã, investidores já monitoravam sinais de resiliência inflacionária nos Estados Unidos, em meio às preocupações de que os juros elevados por mais tempo podem pesar no lado da oferta.