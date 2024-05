Haddad vê 1º quadrimestre 'excepcional' para contas públicas, mas cita desafio econômico do RS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o primeiro quadrimestre de 2024 foi "excepcional" para as contas públicas, mas ponderou que ainda não há dimensão do desafio econômico que será gerado pelas tragédias no Rio Grande do Sul.

"O Rio Grande do Sul, para nós, é uma questão que temos que enfrentar, questão humanitária, econômica, social ... Não vamos nos furtar a atender o Rio Grande do Sul", disse Haddad, durante audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para discutir a política econômica do País.

O ministro questionou se é razoável sair de um déficit contratado de mais de R$ 200 bilhões para um equilíbrio fiscal no período de um ano. "É isso que pode acontecer", comentou, em referência à meta primária de déficit zero.