Haddad admite preocupação com o 3º bimestre por causa do RS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 22, estar confortável com a divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre de 2024, mas admitiu preocupação com o terceiro bimestre por causa das tragédias no Rio Grande do Sul. "Não sei o que vem de lá, mas penso que as medidas que o governo federal está tomando, eu acredito em uma recuperação mais rápida que os analistas em geral estão divulgando", disse Haddad durante audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, pouco antes da divulgação do documento dos ministérios da Fazenda e do Planejamento.

Ele admitiu estar preocupado com a situação gaúcha e disse que, desde o episódio das chuvas, tem dormido menos.

"Eu fico pensando nos próximos passos. O que vai acontecer com a receita federal que vem do Rio Grande do Sul? O que vai acontecer com a receita estadual?", avaliou o ministro.