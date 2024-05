Governo abre crédito extra e reverte bloqueio do Orçamento, mas projeção de déficit piora

A equipe econômica do governo Lula anunciou nesta quarta-feira, 22, que abriu um crédito extra no valor de R$ 15,8 bilhões, o que deu uma folga no limite das despesas e permitiu o desbloqueio de R$ 2,9 bilhões que haviam sido congelados em março, com o objetivo de respeitar as travas do arcabouço. Como consequência desse novo crédito, porém, houve uma piora na projeção de rombo nas contas públicas deste ano.

A estimativa de déficit primário (saldo entre receitas e despesas, sem considerar os juros da dívida) passou para R$ 14,5 bilhões (-0,1% do PIB) em 2024 - isso sem considerar os gastos extraordinários com a tragédia do Rio Grande do Sul, que não estão sendo contabilizados nas metas fiscais. Caso esses desembolsos fossem computados, a projeção de rombo chegaria a R$ 27,5 bilhões.

A nova cifra, que consta do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 2º bimestre, representa uma piora em relação ao documento do primeiro bimestre, quando o governo estimou um saldo negativo de R$ 9,3 bilhões.