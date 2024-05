'Estamos vendo concretamente no 1º quadrimestre o que projetamos em 2023', afirma Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comemorou nesta quarta-feira o resultado do segundo relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que possibilitou a reversão do bloqueio de recursos efetuado no início do ano. Segundo Durigan, o documento mostra que o arcabouço fiscal está sendo cumprido conforme originalmente aprovado pelo Congresso, que as medidas buscadas pela Fazenda estão gerando os efeitos esperados, dizendo ainda que a equipe econômica vai continuar perseguindo a meta fiscal fixada, de zerar o déficit público neste ano.

Na avaliação do secretário, a base fiscal do Estado está sendo recomposta, a partir de uma parceria "muito bem sucedida" entre o governo e o Congresso. "Estamos de fato vendo concretamente no primeiro quadrimestre o que se projetava e defendida em 2023", disse Durigan em coletiva de imprensa.

Ele ainda argumentou que, apesar de ruídos com a antecipação do gatilho que permitiu a abertura de crédito suplementar de R$ 15,8 bilhões, o arcabouço fiscal segue preservado como aprovado no ano passado pelo Congresso.