Dólar volta a superar R$ 5,15 com exterior e declarações de Haddad

O dólar encerrou a sessão desta quarta-feira, 22, em alta firme e voltou a superar o nível de R$ 5,15 no fechamento pela primeira vez em cerca de 10 dias. Além da onda global de fortalecimento da moeda americana, em meio à perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, o real sofreu com a piora da percepção de risco doméstico após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre meta de inflação e política fiscal. Divulgada à tarde, a ata do Federal Reserve(Fed, o banco central norte-americano) trouxe um tom duro. Os dirigentes do BC dos EUA não apenas reiteraram que necessitam de mais confiança no processo de desinflação para reduzir de juros como consideraram a possibilidade de elevar a taxa básica caso a inflação volte a subir. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ferramenta de monitoramento do CME Group mostrou a mostrar chances maiores de o Fed promover apenas um corte de 25 pontos-base neste ano, em vez de 50 pontos-base como era previsto na terça-feira.

Apesar da piora das bolsas em Nova York à tarde, que levaram o Ibovespa a renovar mínimas, e da aceleração dos ganhos da moeda americana em relação a pares, não houve grande alteração na taxa de câmbio no período. O dólar permaneceu por aqui na casa de R$ 5,15, após ter registrando máxima a R$ 5,1641 pela manhã. No fim do dia, a divisa avançava 0,77%, cotada a R$ 5,1564 - maior valor de fechamento desde o último dia 13. Foi o terceiro pregão consecutivo de alta da moeda americana no mercado doméstico, com ganhos de 1,07% na semana. Em maio, o dólar ainda apresenta baixa de 0,69%. O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, afirma que a ata do Fed não levou o dólar a novas máximas no mercado doméstico porque o real "já estava apanhando muito" desde o início do dia, com desempenho inferior ao da maioria das divisas emergentes. Entre pares latino-americanos da moeda brasileira, o peso chileno amargou queda superior a 2%, com a baixa dos preços do cobre e um movimento de realização de lucros após os ganhos recentes.