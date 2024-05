Correção: Coteminas tem pedido de recuperação judicial aprovado pela Justiça

A nota publicada no dia 9 de maio tinha uma informação errada no quarto parágrafo. A Ammo Varejo é responsável pelas operações de varejo das marcas Mmartan, Artex e Santista, e não dona das marcas, como constou no texto. A seguir, veja a íntegra do texto corrigido:

A Coteminas, que pertence ao empresário Josué Gomes da Silva, informou, em fato relevante nesta quarta-feira, 8, que a Justiça deferiu, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças de dívidas do grupo em função de um pedido de recuperação judicial (RJ) aprovado. O pedido foi motivado por um vencimento antecipado de debêntures cobrado pelo fundo FIP Odernes, que solicitou acesso a ações da Ammo Varejo, controlada do grupo, como garantia pelo não pagamento das dívidas.

Segundo a Coteminas, a empresa vem tendo seus negócios negativamente impactados pela combinação de fatores adversos que acarretaram dificuldades financeiras desde o fim da pandemia. Neste sentido, o pedido de recuperação judicial foi solicitado como forma de garantir a preservação das atividades da companhia e suas subsidiárias "que ficariam sujeitas a dano irreparável", conforme o fato relevante.