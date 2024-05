Citigroup é multado no Reino Unido por falha que causou venda equivocada de ações

Uma subsidiária do Citigroup foi multada em 61,6 milhões de libras por dois reguladores do Reino Unido, após falhas nos sistemas e controles do gigante bancário americano provocarem vendas equivocadas de US$ 1,4 bilhão em ações.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA, pela sigla em inglês) disse nesta quarta-feira (22) que um erro cometido por um operador do Citigroup Global Markets gerou uma cesta de ações de US$ 444 bilhões, em vez de US$ 58 milhões. Controles do grupo bancário bloquearam parte da cesta, mas US$ 189 bilhões foram indevidamente enviados para um algoritmo de negociação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A FCA afirmou que o erro foi causado pelo design do sistema do Citigroup Global Markets, que permitiu ao operador ignorar manualmente um alerta pop-up. O regulador também avaliou que o monitoramento em tempo real do Citigroup é ineficaz.