Ceron: projeção considera cenário provável de distribuição de 100% dos dividendos da Petrobras

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que a projeção de receitas do governo no novo relatório bimestral divulgado nesta quarta-feira, 22, considera que a Petrobras vai distribuir 100% dos dividendos extraordinários, o que vai gerar R$ 13 bilhões para o caixa da União em 2024. Até o momento, o Conselho de Administração da empresa só liberou metade dos dividendos extra.

Ceron disse, contudo, que as considerações do CA da Petrobras e dos registros em ata dão a indicação de distribuição ao longo do exercício.

"Consideramos cenário provável de distribuição de 100% dos dividendos da Petrobras", afirmou o secretário, explicando que dos R$ 14,3 bilhões em aumento projetado para as receitas de dividendos e participações, R$ 13 bilhões são em razão da Petrobras.