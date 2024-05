Bolsas da Europa caem após CPI britânico acima do esperado e com queda de montadoras

Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/05/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, na esteira de dados da inflação britânica acima do esperado e pressionadas por uma liquidação de ações do setor automotivo após matéria sobre possível aumento das tarifas chinesas sobre carros importados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,34%, a 521,18 pontos.