Atividade terá impacto de curto prazo pela tragédia do RS, mas se ajustará no ano, diz Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quarta-feira, 22, em entrevista coletiva de imprensa sobre o 2º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que ainda não é possível medir qual será o impacto anualizado na atividade econômica pela catástrofe no Rio Grande do Sul. Ele reconheceu que haverá efeitos negativos especialmente nos meses de maio e junho, mas destacou o direcionamento de recursos para a reconstrução do Estado, o que pode ter impactos positivos para a economia.

Também na entrevista, o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, afirmou que, por enquanto, as medidas de apoio à calamidade no Rio Grande do Sul somam quase R$ 13 bilhões, mas admitiu que deve haver alterações nos próximos relatórios.

O documento divulgado nesta quarta-feira pelo Planejamento e pela Fazenda trouxe dados sobre a abertura de créditos extraordinários para atender o Rio Grande do Sul em meio às tragédias registradas no Estado.