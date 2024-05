Ajuste no regime de meta de inflação foi feito para ancorar melhor expectativas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou nesta quarta-feira, 22, que o governo conseguiu colocar a inflação dentro da banda no ano passado. Ele disse ainda que a equipe econômica promoveu mudanças no regime de meta de inflação para ancorar melhor as expectativas. A declaração foi dada durante audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Apesar de ter anunciado em junho do ano passado que publicaria o decreto alterando o regime de meta de inflação anual para o modelo de meta contínua a partir de 2025, isso não foi feito até o momento. Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ministro disse que a Fazenda não trabalha com prazo para publicação deste decreto. Caso a nova regulamentação da meta contínua não seja publicada até o fim de junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) precisará definir na reunião do próximo mês a meta de inflação anual para 2027.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a audiência, o ministro reconheceu que há desafio global para a inflação, mas disse não fugir à responsabilidade.