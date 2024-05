Viés dos dados de inflação é mais de baixa que de alta, diz Waller, do FED

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Christopher Waller considera que o viés atual dos indicadores de inflação nos Estados Unidos "é mais de baixa que de alta". Na avaliação dele, a inflação pode estar caminhando de modo lento, mas está "na direção certa", rumo à meta de 2% do Fed.

As declarações foram dadas durante evento do Peterson Institute for International Economics (PIIE). Em linha com a postura recente do BC dos EUA, Waller afirmou que é necessário haver mais evidência de desinflação antes de cortar juros, mas também disse que descarta nova alta nas taxas.

Waller vê o Fed neste momento em uma trajetória habitual para conter a demanda, a fim de que a inflação perca força, mas acrescentou que o BC não quer exagerar no aperto, nesse processo.