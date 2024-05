No Canadá, CPI desacelera, pressiona dólar local e eleva chance de corte de juros em breve

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Canadá subiu 0,5% em abril ante março, com alta anual de 2,7%, desacelerando após o ganho anual de 2,9% visto no mês anterior. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, tem mais de uma medida no país, mas todas apontavam para desaceleração.

No mercado cambial, o dólar canadense reagiu em baixa ao indicador.

Entre analistas, havia um debate se o Banco Central do Canadá deve cortar juros em junho.