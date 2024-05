Na China, desemprego entre jovens cai de 15,3% em março para 14,7% em abril

A taxa de desemprego entre jovens na China diminuiu em abril, o que provavelmente será uma notícia bem-vinda para Pequim, à medida que intensifica as medidas de apoio à economia. A taxa de desemprego entre os jovens chineses de 16 a 24 anos, excluindo aqueles matriculados na escola, ficou em 14,7% no mês passado, abaixo dos 15,3% de março, mostraram dados do Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) divulgados nesta terça-feira, 21.

Os números do emprego surgem depois de a China ter divulgado números mistos da atividade econômica em abril da semana passada.

Embora a produção industrial tenha sido robusta, o consumo foi lento e os dados imobiliários continuaram pessimistas.