Lira diz que 'PL do Streaming' enfrenta narrativas que 'não condizem com a realidade'

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta terça-feira, 21, que o projeto de taxação de empresas de streaming "enfrenta narrativas" que "não condizem com a realidade". A proposta enfrenta resistência da bancada evangélica e de bolsonaristas. "Mais uma vez enfrentamos dificuldades de narrativas que, no meu ver, não condizem com a realidade do projeto, mas como no Brasil as coisas ultimamente estão assim, quando você batiza vira nome, a dificuldade não está pequena de aprovar essa matéria", disse Lira, a jornalistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao ser questionado se poderia ocorrer com o "PL do Streaming" o mesmo que aconteceu com o chamado "PL das fake news", cuja votação foi barrada, Lira devolveu com uma pergunta: "Por falta de voto, confusão? Já está desenhado."

O "PL do Streaming" institui uma cota de conteúdos brasileiros em provedores de vídeos e estabelece uma contribuição maior para as empresas com menos de 50% de produtos nacionais no catálogo. No entanto, parte do setor critica a tributação e oposicionistas reclamam de suposta censura. As queixas são sobre trechos que incluem a destinação dos recursos e princípios de promoção da diversidade. O projeto cria um novo "Condecine", sigla de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Modalidades existentes desse tributo já são cobradas pela disseminação de obras audiovisuais, mas defensores da nova taxação afirmam que as empresas de streaming ainda estão de fora.