Jaques Wagner: taxação de compras até US$ 50 é controversa demais para compensar desoneração

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que considera a taxação de compras internacionais de até US$ "controversa demais" para servir como compensação dos gastos do governo com a desoneração da folha de pagamentos. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 21, em meio a negociações no Senado pela aprovação do projeto que consolida o acordo do governo com o Congresso sobre a desoneração.

Relator do texto, Wagner disse que aguarda o governo informar a fonte de receitas para compensar a desoneração. A expectativa é de que, com essa informação, ele publique o seu parecer na quinta-feira, 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A proposta de que a taxação desses bens sirva como compensação para a desoneração consta em um projeto alternativo do senador Angelo Coronel (PSD-BA).