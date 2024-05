Intenção de consumo cresce 1,3% em maio ante abril, revela CNC

O aumento da satisfação dos consumidores com o acesso ao crédito foi impulsionado pelo ciclo de quedas na taxa básica de juros, a Selic, apontou a CNC. Na pesquisa de maio, 31,4% dos entrevistados consideraram que o acesso ao crédito está mais fácil, maior proporção desde abril de 2020.

Embora a redução nos juros gere uma percepção mais favorável sobre o crédito entre os consumidores em geral, as famílias com renda mais baixa estariam se beneficiando mais de melhores condições de pagamento. A intenção de consumo cresceu mais entre os consumidores com renda mais baixa: no grupo com renda familiar abaixo de 10 salários mínimos mensais, houve alta de 1,4% no indicador em maio ante abril. Entre as famílias com renda mensal acima de 10 salários mínimos, a intenção de consumo registrou um aumento de 0,7%.

Em meio ao cenário mais favorável para o crédito, a avaliação do consumidor sobre o momento para a compra de bens de consumo duráveis teve a maior elevação na variação anual, 18,1% em maio de 2024 ante maio de 2023.