Exportações no Japão aumentam pelo quinto mês consecutivo

As exportações do Japão aumentaram pelo quinto mês consecutivo em abril, impulsionadas pela maior procura por automóveis e equipamento de produção de semicondutores.

As exportações aumentaram 8,3% em abril face ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério das Finanças. Isso representou um aumento em relação à alta de 7,3% observado em março, mas ficou abaixo do aumento de 11% previsto por economistas consultados pela FactSet.

As exportações para a Ásia e a China cresceram 9,7% e 9,6%, respectivamente, lideradas pelos embarques de máquinas para fabricação de chips e automóveis. As exportações para os EUA aumentaram 8,8%, devido aos embarques de automóveis e autopeças. Fonte: Dow Jones Newswires