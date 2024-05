Stellantis anuncia investimento de R$ 14 bi em Betim, maior montante do ciclo até 2030

A Stellantis anunciou nesta segunda-feira, 20, que vai investir R$ 14 bilhões na fábrica que produz carros da Fiat em Betim (MG), o maior valor dentro do ciclo de investimentos de R$ 30 bilhões no Brasil entre 2025 e 2030. O anúncio aconteceu em encontro no polo automotivo com o governador mineiro, Romeu Zema.

No mês passado, a montadora já tinha anunciado R$ 13 bilhões em investimentos na fábrica de Goiana, no norte de Pernambuco, onde são produzidas hoje as picapes Toro, da Fiat, e Rampage, da Ram, além de três utilitários esportivos da marca Jeep: Commander, Compass e Renegade.

Com isso, falta detalhar apenas o destino de R$ 3 bilhões do novo ciclo de investimentos, anunciado como o maior da história da indústria automotiva no Brasil. A montadora não revelou se todo o valor remanescente será investido na fábrica de carros da marca francesa Citroën em Porto Real, no sul do Rio de Janeiro.