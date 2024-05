Receita e PGFN lançam edital de transação para contratos de afretamento de plataformas

A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), lançaram nesta segunda-feira, 20, o edital de transação por adesão para débitos decorrentes de contrato de afretamento (espécie de aluguel) de plataformas de petróleo. A negociação deve contar com a adesão da Petrobras, como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em agosto de 2023.

Em nota à imprensa, os órgãos esclareceram que os contribuintes que aderirem terão acesso a descontos que podem variar de 35% a 65% do valor em aberto da dívida, a depender do plano de pagamento escolhido no momento da adesão. A adesão à transação poderá ser realizada até às 19 horas do dia 31 de julho.

Os débitos que poderão ser indicados para os acordos de transação referem-se ao contencioso administrativo ou judicial envolvendo discussões sobre incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), da CIDE, do PIS e da Cofins sobre remessas ao exterior, "decorrentes da bipartição do negócio jurídico pactuado em um contrato de afretamento de embarcações ou plataformas e outro, de prestação de serviços".