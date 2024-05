Programa Desenrola Brasil foi usado por 20% dos entrevistados, mostra pesquisa do Mercado Pago

Os resultados do programa ficaram abaixo da expectativa do governo, mesmo com o prazo de participação prorrogado duas vezes, a última para hoje. Foram 15 milhões de brasileiros atendidos, com renegociação de R$ 52 bilhões de dívidas, de acordo com dados mais recentes do Ministério da Fazenda. A estimativa, no entanto, era que fossem alcançadas 30 milhões de pessoas, somente na Faixa 1 do programa, voltada à baixa renda e com garantia do Tesouro Nacional.

Apesar disso, o programa encerra com boas avaliações. "Com o Desenrola, conseguimos restabelecer a saúde financeira de muitas pessoas. Na primeira etapa do programa, em 2023, chegamos a limpar o nome de mais de 1 milhão de clientes com dívidas até R$ 100", diz Fernanda. Segundo ela, no primeiro trimestre de 2024, o Mercado Pago apoiou quatro vezes mais a recuperação econômica dos seus usuários em relação ao mesmo período do ano passado, o que demonstra a capacidade que esta agenda teve ao apoiar os brasileiros no desendividamento.

A pesquisa foi realizada com os usuários do banco no fim de abril e a maioria dos respondentes têm entre 18 a 29 anos (52%). O restante (48%) têm 30 anos ou mais.