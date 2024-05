O POVO é finalista com duas reportagens no Prêmio de Jornalismo em Seguros

Ana Luiza Serrão, Carol Kossling e Larissa Viegas Crédito: Montagem O POVO

O POVO é finalista com duas reportagens na editoria de Economia, em parceria com O POVO+, no VII Prêmio de Jornalismo em Seguros, na categoria Mídia Impressa. Os materiais ficaram entre os 25 escolhidos de um total de 306 trabalhos inscritos, após atribuição das notas pelos membros da Comissão de Seleção.

A cerimônia de anúncio dos vencedores acontecerá no dia 11 de junho próximo, na casa de espetáculos Blue Note, em São Paulo (SP).

Organizada pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), esta edição do Prêmio conta com o patrocínio de oito seguradoras: Prudential (Master), Porto (Ouro), Allianz (Prata), Bradesco Seguros (Prata), Brasilcap (Prata), Capemisa (Prata), Seguros Unimed (Prata) e Tokio Marine (Prata).

Confira os 25 finalistas por categoria: MÍDIA IMPRESSA Adriana Cotias (Jornal Valor Econômico)

“Previdência atrai R$ 12,7 bi em ano de saques em fundos” Ana Luiza Serrão (Jornal O POVO)

“Com reservas de R$ 1,4 trilhão, setor de seguros pode baratear crédito mais que consignado no Brasil” Carol Kossling (Jornal O POVO)

“Longevidade, sustentabilidade e ESG: os novos olhares do mercado de seguros” Rafael Walendorff (Jornal Valor Econômico)

“Cálculo reforça potencial do seguro paramétrico”

Sérgio Tauhata (Jornal Valor Econômico)

“Catástrofe climática se torna cada vez menos previsível para seguradora” WEBJORNALISMO Cristiane Noberto (CNN Brasil)

“Com oferta de seguros, setor privado busca alternativas para minimizar perdas de imóveis por mudanças climáticas”