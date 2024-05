Incerteza com juros no Brasil e nos EUA impede Ibovespa de subir com NY e minério

As preocupações internas com as dinâmicas da inflação, do juro básico e das contas públicas pesam no Ibovespa nesta segunda-feira, 20, se sobrepondo à influência do viés de alta da maioria dos índices de ações dos Estados Unidos. A agenda de indicadores interna e externa está esvaziada, mas os investidores monitoram falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e o boletim Focus, informado pelo Banco Central (BC), mais cedo.

A pesquisa Focus mostrou revisão para cima nas estimativas do mercado para a taxa básica, que atualmente está em 10,50% ao ano. A Selic no levantamento para 2024 passou de 9,75% para 10,00% ao ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda no relatório, houve alteração nas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano (de 3,76% para 3,80%) e do seguinte (de 3,66% para 3,74%), além de redução na expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 e aumento na estimativa do déficit primário deste ano.