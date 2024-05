Haddad tem reunião em SP e retorna a Brasília para reunião de anúncio ao setor do aço com Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma reunião em São Paulo, com representantes da CervBrasil, na manhã desta segunda-feira, 20. O ministro retorna a Brasília ainda nesta manhã, já que participará de anúncio referente ao setor do aço com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no período da tarde.

A reunião para anúncio para a indústria do aço está marcada para 15 horas (de Brasília), em evento no Palácio do Planalto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última semana, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, havia afirmado ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que haveria um anúncio de investimento na área siderúrgica nesta semana.