Financiamento de veículos cresce 32,9% no Ceará em abril

Fortaleza, CE, BR 15.09.23 - Os dados são do Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3 Crédito: FCO FONTENELE

No mês de abril, o Ceará foi responsável pelo financiamento de 16,9 mil veículos, entre novos e usados. Os dados são do Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3. No total, o Estado teve um crescimento de 32,9% no número de financiamentos na comparação com igual período do ano anterior e de 1,4% em relação a março. Levando em consideração o segmento de automóveis leves, a alta foi de 31,4% ante abril de 2023 e de 4,6% comparado com março.