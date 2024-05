É possível que juro básico seja cortado durante o verão, diz Broadbent, do BoE

O vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Ben Broadbent, disse nesta segunda-feira, 20, que o juro básico britânico poderá ser reduzido durante o verão do Reino Unido.

Em discurso publicado nesta segunda, Broadbent afirmou que a política monetária está mais restritiva agora do que no primeiro semestre de 2023, mas apontou que projeções sugerem que a restrição terá de diminuir em algum momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se as coisas continuarem evoluindo com as projeções (...) então é possível que a taxa de juros (do BoE) seja cortada em algum momento durante o verão," disse ele. Brodbent admitiu, porém, que é incerto ainda quanto tempo efeitos secundários da inflação poderão persistir.