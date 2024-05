Conselhos de Administração de Arezzo e Soma aprovam protocolo de regras para fusão

Os Conselhos de Administração da Arezzo e do Grupo Soma aprovaram em reuniões realizadas na sexta-feira, 17, o documento (Protocolo e Justificação) que estabelece os termos e condições da fusão entre as duas companhias. De acordo com fato relevante conjunto divulgado na noite do sábado, 18, a medida é mais um passo para a fusão, que deve criar uma gigante no varejo nacional de calçados e vestuário.

Conforme consta do documento, foram realizadas na sexta-feira reuniões nos Conselhos de Administração das duas empresas, com ambos os encontros resultando na aprovação das deliberações relacionadas à fusão das calçadistas.

"Os acionistas Arezzo&Co e os acionistas Grupo Soma comprometeram-se, ainda, a celebrar acordo de acionistas para regular, dentre outros, o exercício conjunto do voto nas deliberações sociais, a indicação paritária de membros para o Conselho de Administração e a restrição à negociação de ações por determinado período", informaram as empresas no fato relevante conjunto.