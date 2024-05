Adnoc, gigante petrolífera dos Emirados Árabes, entra no mercado de GNL dos EUA

A Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), principal petrolífera dos Emirados Árabes, adquiriu uma participação na NextDecade Corp., empresa responsável pelo projeto de exportação de gás natural liquefeito (GNL) no Texas. O acordo marca a entrada da Adnoc nos EUA com um contrato de fornecimento de 20 anos.

A Adnoc adquiriu uma participação de 11,7% na fase 1 do projeto Rio Grande LNG da NextDecade, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 20. Além disso, o acordo garante à Adnoc o fornecimento de 1,9 milhão de toneladas por ano de GNL do planejado Trem 4 do projeto.

Matt Schatzman, CEO da NextDecade, expressou entusiasmo com a parceria de longo prazo, destacando a importância estratégica desse investimento para a expansão global da Adnoc no mercado de GNL, o que garantirá, segundo ele, o fornecimento de um combustível mais acessível e menos intensivo em carbono para clientes em todo o mundo.