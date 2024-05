EUA: Fed deve reduzir capital exigido a bancos em proposta regulatória

Seria uma grande vitória para os bancos, que alegam que as regras teriam reduzido os lucros e prejudicado os empréstimos. Trata-se também de uma mudança no equilíbrio de poder entre os grandes bancos e os seus reguladores, virando a página numa era em que o Fed detinha a vantagem.

Em uma reunião em Washington no ano passado, o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, disse a líderes de outros bancos para ignorarem Michael Barr, o vice-presidente do banco central para a supervisão bancária e o principal arquiteto do plano original. Dimon instou os seus colegas banqueiros a pressionarem outros dirigentes do Fed, em particular o presidente Jerome Powell, para alterarem as regras de capital propostas.

Ele também expressou frustração com os reguladores em geral, dizendo na sua carta anual aos acionistas que as relações dos bancos com eles "deterioraram-se e...são cada vez menos construtivas".

Os CEOs dos grandes bancos dos EUA reuniram-se com Powell várias vezes entre julho e março passado, de acordo com o calendário público do banqueiro central. Isso incluiu quatro reuniões ou ligações com Dimon.

Na sexta-feira, 17, o Fed divulgou calendários mostrando que Barr se reuniu 15 vezes com os CEOs dos maiores bancos dos EUA durante o mesmo período. Ele também se reuniu com Dimon em abril e maio, disse um porta-voz do Fed.