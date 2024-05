Dimon levou os CEOs dos bancos a se defenderem de regras de capital mais rígidas

CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, e outros CEOs de grandes bancos tentaram dificultar o trabalho do Federal Reserve (Fed) em relação às propostas para que os credores mantivessem mais capital. Agora, parece que essas táticas estão valendo a pena. O Fed e dois outros órgãos reguladores federais estão se movendo em direção a um novo plano que reduziria significativamente o aumento obrigatório de capital de quase 20% para os maiores bancos dos EUA, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os aumentos de capital exigidos para bancos como o JPMorgan e o Goldman Sachs - com o objetivo de garantir que eles tenham amortecedores suficientes para absorver possíveis perdas - seriam, em média, cerca de metade do valor originalmente previsto, segundo as fontes.

As principais autoridades dos três órgãos envolvidos nas regras de capital pendentes - o Fed, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o Office of the Comptroller of the Currency (OCC) - ainda estão negociando revisões técnicas e substanciais, e não há garantia de que um acordo será fechado. Além disso, pode ser que um plano esteja pronto até o final deste ano. Se aprovado, o plano será uma grande vitória para os bancos e para Dimon. Os bancos afirmam que as regras, conforme propostas originalmente, teriam reduzido os lucros e restringido os empréstimos. Isso também representa uma mudança no equilíbrio de poder entre os grandes bancos e seus órgãos reguladores, virando a página de uma era em que o Fed detinha o controle. Dimon, em uma reunião em Washington no último outono do Hemisfério Norte, disse a seus colegas CEOs que ignorassem Michael Barr, vice-presidente de Supervisão do BC americano e principal arquiteto do plano original. Dimon pediu a seus colegas banqueiros que, em vez disso, pressionassem outros dirigentes do Fed, em especial o presidente Jerome Powell, para alterar as regras de capital propostas.